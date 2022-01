Bologna, Sansone: «Non siamo al top, ma niente alibi. Dobbiamo rialzarci» (Di sabato 22 gennaio 2022) Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha analizztao la situazione del club rossoblù in un’intervista ai canali ufficiali L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha analizzato la situazione ai canali ufficiali del club. DICHIARAZIONI – «Volevamo partire forte facendo il nostro gioco e all’inizio ci siamo riusciti andando in vantaggio. Purtroppo non siamo riusciti ad andare all’intervallo sull’1-0 e poi è arrivato il gol nel finale che non ci voleva. Abbiamo giocato con pochi cambi e fisicamente non siamo al top, ma non cerchiamo alibi. Oggi abbiamo fatto il massimo con il giusto atteggiamento ma abbiamo perso, siamo delusi e amareggiati. Ora però guardiamo avanti. Ci mancano i risultati ma lo spirito del gruppo è quello giusto. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Nicola, attaccante del, ha analizztao la situazione del club rossoblù in un’intervista ai canali ufficiali L’attaccante delNicolaha analizzato la situazione ai canali ufficiali del club. DICHIARAZIONI – «Volevamo partire forte facendo il nostro gioco e all’inizio ciriusciti andando in vantaggio. Purtroppo nonriusciti ad andare all’intervallo sull’1-0 e poi è arrivato il gol nel finale che non ci voleva. Abbiamo giocato con pochi cambi e fisicamente nonal top, ma non cerchiamo. Oggi abbiamo fatto il massimo con il giusto atteggiamento ma abbiamo perso,delusi e amareggiati. Ora però guardiamo avanti. Ci mancano i risultati ma lo spirito del gruppo è quello giusto. ...

