Bologna, ladri in casa di Kevin Bonifazi: bottino ancora da quantificare (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri sera, intorno alle 21 mentre era in corso il match contro il Verona, i Carabinieri sono intervenuti, in pieno centro, nell'abitazione Leggi su golssip (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri sera, intorno alle 21 mentre era in corso il match contro il Verona, i Carabinieri sono intervenuti, in pieno centro, nell'abitazione

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: ladri in casa del difensore del Bologna Bonifazi Intervento dei Cc mentre era in corso match contro Verona - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il Bologna in campo e i ladri vanno in casa dei giocatori: Bonifazi dopo Skorupski - periucs : @repubblica i ladri stanno entrando in tutte le case a bologna. da 2 amici negli ultimi sette giorni. ma a voi di r… - repubblica : Il Bologna in campo e i ladri vanno in casa dei giocatori: Bonifazi dopo Skorupski - zazoomblog : Calcio: ladri in casa del difensore del Bologna Bonifazi - #Calcio: #ladri #difensore #Bologna -