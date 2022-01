Bologna, ladri in casa Bonifazi: il furto durante la partita col Verona (Di sabato 22 gennaio 2022) durante la partita Verona-Bologna, i ladri hanno fatto irruzione in casa Bonifazi Disavventura per Kevin Bonifazi. Come riportato dall’Ansa, infatti, nel corso della partita di ieri sera tra il Verona e il Bologna, i ladri hanno fatto irruzione nella casa del difensore rossoblù. Quando è scattato l’allarme, i rapinatori sono scappati portando via alcuni oggetti di valore, con il bottino che sarebbe ancora in fase di quantificazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022)la, ihanno fatto irruzione inDisavventura per Kevin. Come riportato dall’Ansa, infatti, nel corso delladi ieri sera tra ile il, ihanno fatto irruzione nelladel difensore rossoblù. Quando è scattato l’allarme, i rapinatori sono scappati portando via alcuni oggetti di valore, con il bottino che sarebbe ancora in fase di quantificazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

