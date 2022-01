Bologna, appello di Bonifazi agli altri calciatori: “Non diamola vinta ai ladri, stiamo in guardia” (Di sabato 22 gennaio 2022) Con un post pubblicato su Instagram, il difensore del Bologna, Kevin Bonifazi, è tornato sul furto recentemente subito sensibilizzando i colleghi calciatori contro la piaga dei ladri: “Volevo sensibilizzare tutti i miei colleghi a stare in guardia contro i furti in casa che noi calciatori stiamo subendo. Teniamo sempre alta la guardia! Sanno ovviamente quando non siamo in casa, durante le partite, non diamogliela vinta. Sono entrati i ladri a casa mia, nonostante avessi tutte le precauzioni del caso (allarme, videosorveglianza, etc). Fortunatamente non c’era nessuno a casa, ma molti di noi, mentre siamo in campo, hanno mogli e figli a casa e potrebbero essere in pericolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Con un post pubblicato su Instagram, il difensore del, Kevin, è tornato sul furto recentemente subito sensibilizzando i colleghicontro la piaga dei: “Volevo sensibilizzare tutti i miei colleghi a stare incontro i furti in casa che noisubendo. Teniamo sempre alta la! Sanno ovviamente quando non siamo in casa, durante le partite, non diamogliela. Sono entrati ia casa mia, nonostante avessi tutte le precauzioni del caso (allarme, videosorveglianza, etc). Fortunatamente non c’era nessuno a casa, ma molti di noi, mentre siamo in campo, hanno mogli e figli a casa e potrebbero essere in pericolo”. SportFace.

Advertising

tuttosport : #Bologna, l'appello di #Bonifazi: 'In guardia contro i ladri' ?? - Luxgraph : Bologna, l'appello di Bonifazi: 'In guardia contro i ladri' - sportli26181512 : Bologna, Bonifazi non ci sta: 'Non diamola vinta ai ladri': Appello ai colleghi: 'Sanno quando non ci siamo, è un p… - news_bologna : Bologna, anno giudiziario: più stalking, 18 mila processi pendenti in appello - statodelsud : Anno giudiziario: Bologna, elevatissime pendenze in appello -