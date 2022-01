"Biden non è in grado, siamo a rischio". Sconcerto alla Nato, verso la guerra: perché Putin schiaccerà Joe ed Europa (Di sabato 22 gennaio 2022) Se il Washington Post, giornale filodemocratico, scrive che Joe Biden sta dimostrando di non poter fare il presidente allora la questione è davvero seria. Tutti i limiti del successore di Donald Trump stanno emergendo in politica estera, con Vladimir Putin che si sta preparando a entrare in Ucraina, favorito paradossalmente (e non intenzionalmente) da colui che avrebbe dovuto porgli un freno, ovvero proprio Biden. Quest'ultimo ha dichiarato che un eventuale intervento del Cremlino in Ucraina sarebbe una “minor incursion”: tradotto, Putin non dovrebbe farlo però se dovesse non sarebbe poi così grave per il resto del mondo e in particolare per gli Stati Uniti, anche perché l'Ucraina non fa parte della Nato e quindi da parte di quest'ultima non ci sarebbero reazioni militari. Tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Se il Washington Post, giornale filodemocratico, scrive che Joesta dimostrando di non poter fare il presidente allora la questione è davvero seria. Tutti i limiti del successore di Donald Trump stanno emergendo in politica estera, con Vladimirche si sta preparando a entrare in Ucraina, favorito paradossalmente (e non intenzionalmente) da colui che avrebbe dovuto porgli un freno, ovvero proprio. Quest'ultimo ha dichiarato che un eventuale intervento del Cremlino in Ucraina sarebbe una “minor incursion”: tradotto,non dovrebbe farlo però se dovesse non sarebbe poi così grave per il resto del mondo e in particolare per gli Stati Uniti, anchel'Ucraina non fa parte dellae quindi da parte di quest'ultima non ci sarebbero reazioni militari. Tra ...

