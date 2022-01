Biathlon, Europei Open Junior 2022: Iacopo Leonesio di bronzo nella sprint, 12me Fabiana Carpella ed Ilaria Scattolo (Di sabato 22 gennaio 2022) Per l’Italia arriva un bronzo agli Europei Open Junior 2022 di Biathlon (validi per l’IBU Junior Cup 2021-2022), proseguiti oggi a Pokljuka, in Slovenia: nella 10 km sprint maschile vinta dal ceco Jonas Marecek c’è il terzo posto di Iacopo Leonesio. nella 7.5 km individuale femminile affermazione della teutonica Selina Grotian, mentre le migliori tra le azzurrine sono Fabiana Carpella ed Ilaria Scattolo, 12me a pari merito. nella 10 km sprint maschile il titolo continentale di categoria va al ceco Jonas Marecek (2 errori), primo in 27:06.5, davanti al ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Per l’Italia arriva unaglidi(validi per l’IBUCup 2021-), proseguiti oggi a Pokljuka, in Slovenia:10 kmmaschile vinta dal ceco Jonas Marecek c’è il terzo posto di7.5 km individuale femminile affermazione della teutonica Selina Grotian, mentre le migliori tra le azzurrine sonoeda pari merito.10 kmmaschile il titolo continentale di categoria va al ceco Jonas Marecek (2 errori), primo in 27:06.5, davanti al ...

FondoItalia : Biathlon - Iacopo Leonesio è terzo nella sprint dei Campionati Europei Juniores - AzzurroBiathlon : Seconda medaglia agli Europei Juniores grazie a Iacopo Leonesio, bronzo nella sprint alle spalle del ceco Marecek e… - FondoItalia : Biathlon - Selina Grotian vince la sprint degli Europei Junior. Carpella e I. Scattolo dodicesime - AzzurroBiathlon : In una sprint caratterizzata dal forte vento oro alla Germania con Selina Grotian, sul podio la francese Bened e la… - nvpersie7 : RT @AzzurroBiathlon: Dopo le individuali e le staffette miste, domani torneranno in pista i giovani azzurri nella sprint valida per gli Eur… -