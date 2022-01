Berrettini in cerca dei quarti | domenica la sfida con Carreno Busta

Advertising

helvsin : berrettini cerca di non romperti a melbourne challenge - Quelchepassa : RT @GeorgeSpalluto: Bilancio al 5° set #Berrettini 4-1 #Alcaraz 3-0 Lo spagnolo cerca la sua 1^ vittoria rimontando 2 set di svantaggio… - alessandro_cant : RT @GeorgeSpalluto: Bilancio al 5° set #Berrettini 4-1 #Alcaraz 3-0 Lo spagnolo cerca la sua 1^ vittoria rimontando 2 set di svantaggio… - NoiSolonoi19 : RT @GeorgeSpalluto: Bilancio al 5° set #Berrettini 4-1 #Alcaraz 3-0 Lo spagnolo cerca la sua 1^ vittoria rimontando 2 set di svantaggio… - GeorgeSpalluto : Bilancio al 5° set #Berrettini 4-1 #Alcaraz 3-0 Lo spagnolo cerca la sua 1^ vittoria rimontando 2 set di svantaggio #AusOpen -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini cerca

Dopo aver battuto Carlos Alcaraz, in un combattutissimo match della durata di 4 ore e mezza, Matteogiocherà gli ottavi di finale agli Australian Open: domenica 23, alle 11:00 circa, di fronte a lui ci sarà Carreno Busta. Guarda gli Australian Open su Discovery+ (Attiva ora)....aspetta edi non ripetere gli errori che gli sono costati i parziali precedenti. Se a ciò si aggiunge l'assenza di prime palle per Matteo, il risultato non può che essere un break....Australian Open, due italiani agli ottavi di finale: si tratta di Sinner, che batte il giapponese Taro Daniel, e Berrettini, capace di imporsi su Alcaraz.Matteo Berrettini affronta Pablo Carreno Busta come ultimo incontro della sessione serale sulla Rod Laver Arena. Prima di lui Barty-Anisimova ...