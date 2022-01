Berrettini-Carreno Busta in tv domani: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Matteo Berrettini dovrà vedersela con Pablo Carreno Busta agli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Dopo aver vinto la straordinaria ed equilibrata sfida con Carlos Alcaraz, al termine di 5 set intensi e spettacolari, l’azzurro proverà a interrompere il percorso di un altro tennista spagnolo; dal canto suo, Carreno ha piegato la resistenza di Sebastian Korda in 4 parziali, dimostrando lodevole maturità e ottime abilità di gestione dei match sul veloce, seppur sia più performante sulla terra rossa. Berrettini tenterà di raggiungere i quarti di finale dello Slam d’inizio anno, sebbene l’impresa non sia delle più semplice; Carreno, infatti, commette pochi errori e possiede uno stile di gioco insidioso per qualsivoglia ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Matteodovrà vedersela con Pabloagli ottavi di finale degli. Dopo aver vinto la straordinaria ed equilibrata sfida con Carlos Alcaraz, al termine di 5 set intensi e spettacolari, l’azzurro proverà a interrompere il percorso di un altro tennista spagnolo; dal canto suo,ha piegato la resistenza di Sebastian Korda in 4 parziali, dimostrando lodevole maturità e ottime abilità di gestione dei match sul veloce, seppur sia più performante sulla terra rossa.tenterà di raggiungere i quarti di finale dello Slam d’inizio anno, sebbene l’impresa non sia delle più semplice;, infatti, commette pochi errori e possiede uno stile di gioco insidioso per qualsivoglia ...

