Berlusconi si ritira | tutti plaudono anche gli alleati Conte | «Era irricevibile» Pd | «Ora un candidato condiviso»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 gennaio 2022) La “ta” di Silvioè piaciuta a. Sia agli– che adesso potranno andare a trattare «senza più veti della sinistra» – sia al M5s e al Pd che non volevano proprio discutere di una candidatura al Quirinale dell’ex premier. Il loro è sempre stato un no secco, categorico. «Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvioera. Con il suo ritiro facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa», ha scritto su Twitter Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier. January 22, 2022 Pd, M5s e Leu aprono al centrodestra (senza più) Il ...