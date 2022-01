Berlusconi rinuncia Elezione del presidente della Repubblica

(Di sabato 22 gennaio 2022) Silvioha fatto un passo indietro. Non sarà candidato alla presidenza. Il centrodestra, in un vertice, proverà ad individuare una candidatura unitaria. L'articolo del proviene da Noi Notizie..

Berlusconi rinuncia alla candidatura al #Quirinale. 'Faremo proposta di centro destra'

Silvio Berlusconi rinuncia alla sua candidatura al Quirinale in nome della ricerca dell'unità del Paese. È quanto si apprende dal vertice del centrodestra.
Silvio Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese.