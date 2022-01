Berlusconi rinuncia alla candidatura per il Colle

(Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA – . Con una nota diffusa in serata, il leader di Forza Italia fa sapere quanto segue: “Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento da quando il mio nome è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è Draghi, poie Segreal Quirinale, per la Gelmini sarebbe una figura di pacificazione Quirinale, Conte: “? Il M5S guarda ad altre candidature” Conte dice no aper il Quirinale: “Opzione irricevibile” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspetta ...

Silvio: "Non ho ancora deciso", ma FI era con lui Silviosi era detto ancora insicuro sul da farsi: "Non ho ancora deciso" diceva un paio di ore fa, prima di scomparire per fare ...Politica Silvioal Quirinale: arriva la decisione dopo il c[...] Silvioha dichiarato di rinunciare alla corsa al Quirinale: è l'ultimo colpo di [...] In arrivo c'è ...Berlusconi spiega che "ponendo sempre l'interesse collettivo ... chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare ad indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica". "Continuerò a servire ...MILANO. "Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare ad indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica ...