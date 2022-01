Berlusconi rinuncia alla candidatura al Colle “Draghi resti premier” (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Silvio Berlusconi rinuncia a candidarsi al Quirinale. L'annuncio con un lungo comunicato letto dalla senatrice Licia Ronzulli durante il vertice di centrodestra.“Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento da quando il mio nome è stato indicato per la Presidenza della Repubblica”, afferma Berlusconi nel comunicato. “Dopo innumerevoli incontri con parlamentari e delegati regionali, anche e soprattutto appartenenti a schieramenti diversi della coalizione di centro-destra, ho verificato l'esistenza di numeri sufficienti per l'elezione”, prosegue.“L'Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Silvioa candidarsi al Quirinale. L'annuncio con un lungo comunicato letto dsenatrice Licia Ronzulli durante il vertice di centrodestra.“Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento da quando il mio nome è stato indicato per la Presidenza della Repubblica”, affermanel comunicato. “Dopo innumerevoli incontri con parlamentari e delegati regionali, anche e soprattutto appartenenti a schieramenti diversi della coalizione di centro-destra, ho verificato l'esistenza di numeri sufficienti per l'elezione”, prosegue.“L'Italia oggi ha bisogno di unità, al di là della distinzione maggioranza-opposizione, intorno allo sforzo per combattere la gravissima ...

