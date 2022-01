Berlusconi rinuncia al Colle

Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Numeri ci sono ma ho chiesto di rinunciare a indicare mio nome' #quirinale - GiannettiMarco : RT @_DAGOSPIA_: BERLUSCONI FA UN PASSO INDIETRO E RINUNCIA ALL’UTOPIA QUIRINALIZIA – DURANTE IL VERTICE DEL ... - lukewebsurfer : RT @martinoloiacono: FDI DOPO RINUNCIA BERLUSCONI, NON VOGLIAMO DRAGHI AL QUIRINALE. (Adesso viene il bello) -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi rinuncia

Silvioscioglie la riserva ealla candidatura per il Quirinale. Il Cavaliere non partecipa al vertice di centrodestra e fa annunciare il passo indietro con una nota. L'ex premier ha ...... ormai atteso, dellaa candidarsi egli stesso " Silvio, ha ieri posto termine agli indugi dei giorni scorsi. Ed ha aperto una fase nuova, probabilmente destinata ad essere ...Passo indietro di Silvio Berlusconi nella corsa al Quirinale ma il Cavaliere vuole che Draghi resti a Palazzo Chigi ...Per la discesa in campo ha usato un video messaggio. Venticinque anni dopo, il Cavaliere annuncia il rientro negli spogliatoi per la partita del Colle con una lettera che la fedelissima Licia Ronzulli ...