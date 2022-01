Berlusconi rinuncia al Colle: "Il centrodestra farà nome condiviso. Draghi resti a Chigi" (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine ha fatto un passo indietro: Silvio Berlusconi rinuncia alla candidatura, diserta il vertice di centrodestra convocato nel pomeriggio su Zoom e tramite la senatrice Licia Ronzulli fa sapere che Forza Italia farà un nome condiviso con il centrodestra. Un nome che non sarà quello di Mario Draghi: deve restare al governo, manda a dire il Cav., che si schiera per la continuità e chiede che non ci sia nessun rimpasto. Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine ha fatto un passo indietro: Silvioalla candidatura, diserta il vertice diconvocato nel pomeriggio su Zoom e tramite la senatrice Licia Ronzulli fa sapere che Forza Italiauncon il. Unche non sarà quello di Mario: deve restare al governo, manda a dire il Cav., che si schiera per la continuità e chiede che non ci sia nessun rimpasto.

