Berlusconi rinuncia a candidatura al Colle. La lettera del Cavaliere per il passo indietro (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi ha comunicato la sua decisione di non correre per il Quirinale con una lettera al vertice del centrodestra, letta da Licia Ronzulli. Ecco il testo della lettera. "Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento da quando il mio nome è stato indicato per la Presidenza della Repubblica". "Sono grato in particolare alle forze politiche del centro-destra che hanno voluto formulare la mia candidatura, ai tanti parlamentari di tutti gli schieramenti che hanno espresso il loro appoggio e il loro consenso, agli importanti esponenti politici stranieri, in particolare ai vertici del Partito Popolare Europeo, che si sono pronunciati a favore di questa proposta". "Dopo innumerevoli incontri con ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 23 gennaio 2022) Silvioha comunicato la sua decisione di non correre per il Quirinale con unaal vertice del centrodestra, letta da Licia Ronzulli. Ecco il testo della. "Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento da quando il mio nome è stato indicato per la Presidenza della Repubblica". "Sono grato in particolare alle forze politiche del centro-destra che hanno voluto formulare la mia, ai tanti parlamentari di tutti gli schieramenti che hanno espresso il loro appoggio e il loro consenso, agli importanti esponenti politici stranieri, in particolare ai vertici del Partito Popolare Europeo, che si sono pronunciati a favore di questa proposta". "Dopo innumerevoli incontri con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Berlusconi rinuncia alla candidatura e scrive una lettera: 'Avevo i numeri, ma l'Italia ha bisogno di un… - diTerralba : Questo tweet lo mandai prima della rinuncia di Berlusconi. ?? - mistermeo : RT @fdragoni: La rinuncia di #BERLUSCONI a #Quirinale22 potrebbe complicare i giochi e non semplificarli per chi è dato come favorito ... S… -