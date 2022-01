“Berlusconi peggio del Covid”: il “Fatto” di Travaglio scherza con i morti per insultare il Cav (Di sabato 22 gennaio 2022) Quando c’è di messo il Cavaliere, sul “Fatto Quotidiano” tutto è lecito, anche l’insulto virale, o pandemico: dare a Silvio Berlusconi del Covid, così, giusto per far capire ai lettori cosa si pensa della sua eventuale ascesa al Colle. A corto di improperi nei confronti del leader di Forza Italia, questa mattina il quotidiano di Marco Travaglio, specializzato in campagne di odio “ad personam“, ha ospitato una lunga dissertazione semi-scientifica sulle conseguenze nefaste della candidatura di Berlusconi, con un simpaticissimo paragone con il virus che in Italia e nel mondo ha seminato milioni di morti. Contro Berlusconi Travaglio lancia anche il paragone con il Covid Il titolo dell’articolo, a firma di Franco Arminio (forse uno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Quando c’è di messo il Cavaliere, sul “Quotidiano” tutto è lecito, anche l’insulto virale, o pandemico: dare a Silviodel, così, giusto per far capire ai lettori cosa si pensa della sua eventuale ascesa al Colle. A corto di improperi nei confronti del leader di Forza Italia, questa mattina il quotidiano di Marco, specializzato in campagne di odio “ad personam“, ha ospitato una lunga dissertazione semi-scientifica sulle conseguenze nefaste della candidatura di, con un simpaticissimo paragone con il virus che in Italia e nel mondo ha seminato milioni di. Controlancia anche il paragone con ilIl titolo dell’articolo, a firma di Franco Arminio (forse uno ...

SecolodItalia1 : “Berlusconi peggio del Covid”: il “Fatto” di Travaglio scherza con i morti per insultare il Cav… - Roberta7416 : @MarioMongaretto Mario, con i nomi che girano credo che Berlusconi sia il meno peggio. Lui come persona, non il suo… - GianpieroScanu : @TvojMedvedek Sei tu che, per qualcuno, hai tirato in ballo tutti i renziani. Pagato con la stessa moneta. Però, si… - lucianarigotti : @mante .....ma il vero Berlusconi che 'fa piangere' è anche peggio!! - LidiaBianchi1 : @GiampieroPerio3 E PENSARE CHE.... VOGLIONO METTERE AL QUIRINALE BERLUSCONI UN PREGIUDICATO E ANCHE MAFIO… -