Berlusconi, l’ora della verità. I consigli di Cicchitto (Di sabato 22 gennaio 2022) Per Silvio Berlusconi vale il motto: dagli amici mi guardi iddio che dai nemici mi guardo io. Durante tutte questi giorni nei quali il Cavaliere ha cercato di costruire e lanciare la sua candidatura, specie da parte di Matteo Salvini (Giorgia Meloni ha fatto la stessa cosa, ma è stata più riparata) sono venuti solo segnali negativi. È vero che molti nel gruppo misto e tra i grillini sono alla sbando e quindi disponibili a tutto, ma essi si sono posti questo interrogativo: dove andiamo a finire se Berlusconi non ha neanche tutti i voti del centrodestra? Solo Verdini, con la lettera comparsa sul Tirreno, ha lanciato al Cavaliere una ciambella di salvataggio, pur rivendicando il ruolo di kingmaker di Salvini. L’unica piacevole sorpresa per Berlusconi è venuta dal contributo che gli hanno dato Travaglio e gli uomini di De Benedetti: gli ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Per Silviovale il motto: dagli amici mi guardi iddio che dai nemici mi guardo io. Durante tutte questi giorni nei quali il Cavaliere ha cercato di costruire e lanciare la sua candidatura, specie da parte di Matteo Salvini (Giorgia Meloni ha fatto la stessa cosa, ma è stata più riparata) sono venuti solo segnali negativi. È vero che molti nel gruppo misto e tra i grillini sono alla sbando e quindi disponibili a tutto, ma essi si sono posti questo interrogativo: dove andiamo a finire senon ha neanche tutti i voti del centrodestra? Solo Verdini, con la lettera comparsa sul Tirreno, ha lanciato al Cavaliere una ciambella di salvataggio, pur rivendicando il ruolo di kingmaker di Salvini. L’unica piacevole sorpresa perè venuta dal contributo che gli hanno dato Travaglio e gli uomini di De Benedetti: gli ...

