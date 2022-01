Berlusconi il liberale a capo della Repubblica del green pass? (Di sabato 22 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-21-at-16.52.38.mp4 Quando è stato girato il video, non erano ancora comparse le Faq di Palazzo Chigi che (non si sa in virtù di quale autorità) correggono il dpcm e autorizzano chi non ha il green pass a comprare, nei supermercati, anche beni non essenziali L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-21-at-16.52.38.mp4 Quando è stato girato il video, non erano ancora comparse le Faq di Palazzo Chigi che (non si sa in virtù di quale autorità) correggono il dpcm e autorizzano chi non ha ila comprare, nei supermercati, anche beni non essenziali L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

RenRossi : @AugustoMinzolin La narrazione di regime la sta alimentando FI al governo. Io ho creduto in Berlusconi fondatore di… - FabioFratiniRA : Chi sarebbe il 'leader #liberale', #Berlusconi? Dai, non offendiamo tutti quelli che studiano la #Politica. Oligopo… - elvivalerio : RT @millywo: @nieddupierpaolo @StaseraItalia Non è vero! Io ho più volte ascoltato Pera che è un vero liberale, la Moratti fa bene tutto, N… - GibelliTiziana : RT @antonello_picci: @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli Le sue tv dimostrano, da Striscia la notizia a Le Iene, che #Berlusconi è un editore… - nieddupierpaolo : RT @millywo: @nieddupierpaolo @StaseraItalia Non è vero! Io ho più volte ascoltato Pera che è un vero liberale, la Moratti fa bene tutto, N… -