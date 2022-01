Advertising

ilpost : Berlusconi ha rinunciato al Quirinale - FrancescaRodl : RT @ilpost: Berlusconi ha rinunciato al Quirinale - carmen_distaso : RT @sarabanda_: BERLUSCONI HA RINUNCIATO. BUFFONE - fabiotosi9 : Silvio fatti processare ora che hai rinunciato alla candidatura a #PresidenteDellaRepubblica . #Quirinale2022 #Berlusconi - ilcosti : RT @ilpost: Berlusconi ha rinunciato al Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi rinunciato

Il Post

AGI - Silviohaalla candidatura al Quirinale. Il Cavaliere ha detto a ministri e sottosegretari di averli riuniti in video collegamento perché voleva conoscere il parere di tutti, poi ha ...Sgarbi ha chiarito che 'è ancora in campo ma, se tu non continui a chiamare nel tentativo di coinvolgere 60/70 deputati del misto o anche di altre aree, vuol dire che haialla ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2022 – Silvio Berlusconi rinuncia, in nome della ricerca dell’unità del Paese, alla candidatura per il Quirinale. E’ quanto si apprende dal vertice del ...Silvio Berlusconi rinuncia alla sua candidatura al Quirinale in nome della ricerca dell'unità del Paese. È quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa all'altezza - è la ...