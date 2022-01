Berlusconi | da alcuni giorni controlli medici al San Raffaele

(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, daSilviosi sarebbe sottoposto aal Sandi Milano, dove sarebbe arrivato già giovedì. Ci sarebbero quindi anche motivi sanitari dietro la scelta di non rientrare a Roma in queste fasi cruciali delle trattative per il nuovo Capo dello Stato e dietro la sua assenza oggi al vertice del centrodestra. Il Cav, infatti, ha affidato la sua posizione ad una nota scritta, letta dalla senatrice Licia Ronzulli collegata via zoom con gli altri leader della coalizione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il passo indietro, o «il gesto da statista» come lo definisce la ministra Maria Stella Gelmini, di Silvio Berlusconi mette in luce le profonde spaccature esistenti nel ..