Bergen Belsen nei disegni di Congdon Memoria al Binario 21  

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ma poter capire / nei termini umani più semplici / che cosa sta succedendo allo spirito tedesco / in che modo il loro problema diventi il nostro… In Germania, e in Polonia, e in Italia, e in America / Perché neppure qui, il nostro benessere materiale / può garantire lo spirito o la sopravvivenza”. Prima di diventare uno degli artisti star della sua generazione e dell’Action Painting, prima di rinunciare a quello status di fama per tenersi quello appartato di artista, prima di seguire il suo percorso spirituale che lo porterà in Italia, a farsi monaco, e a passare il resto dei suoi anni nella Bassa alle porte di Milano, benedettino nel monastero di Gudo Gambaredo, Williamaveva vissuto l’esperienza della Guerra in Europa, ma non con gli occhi del soldato. Nel 1942si era messo a disposizione come autista di autoambulanza nell’American ...