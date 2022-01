Beautiful anticipazioni: Thomas sta male, si farà curare? Liam non perdona Hope (Di sabato 22 gennaio 2022) Si torna in onda lunedì con una nuova puntata assolutamente da non perdere di Beautiful e come sempre, ecco le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa succederà lunedì 24 gennaio 2022 nella prossima puntata di Beautiful? Come avrete visto, i colpi di scena non mancano: Liam ha visto Thomas baciare Hope, o almeno, credeva di aver visto questo. Ma in realtà il Forrester stava baciando un manichino. Come reazione quindi, Liam è scappato da Steffy e si è fatto consolare. I due sono finiti a letto insieme…Finn (Tanner Novlan) spiega a Hope (Annika Noelle) che un trauma cranico può avere effetti disastrosi sulla salute e pensa che Thomas (Matthew ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 gennaio 2022) Si torna in onda lunedì con una nuova puntata assolutamente da non perdere die come sempre, ecco le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa succederà lunedì 24 gennaio 2022 nella prossima puntata di? Come avrete visto, i colpi di scena non mancano:ha vistobaciare, o almeno, credeva di aver visto questo. Ma in realtà il Forrester stava baciando un manichino. Come reazione quindi,è scappato da Steffy e si è fatto consolare. I due sono finiti a letto insieme…Finn (Tanner Novlan) spiega a(Annika Noelle) che un trauma cranico può avere effetti disastrosi sulla salute e pensa che(Matthew ...

