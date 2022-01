Basket, Serie A1 2021/2022: Treviso-Olimpia Milano rinviata, casi Covid tra i veneti (Di sabato 22 gennaio 2022) La Lega Basket ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di NutriBullet Treviso – AX Armani Exchange Milano, match valevole per il 17° turno della Serie A1 2021/2022 originariamente in programma per domani, domenica 23 gennaio. La decisione è arrivata a causa del focolaio Covid che si è sviluppato all’interno della squadra veneta. LA NOTA UFFICIALE DELLA LEGA Basket SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) La Legaha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di NutriBullet– AX Armani Exchange, match valevole per il 17° turno dellaA1originariamente in programma per domani, domenica 23 gennaio. La decisione è arrivata a causa del focolaioche si è sviluppato all’interno della squadra veneta. LA NOTA UFFICIALE DELLA LEGASportFace.

