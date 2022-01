Basket | Nba | James guida i Lakers alla vittoria a Orlando

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 gen. - (Adnkronos) - I Los Angeles(23-23) si impongono in trasferta con il punteggio di 116-105 sugliMagic (8-39). Sotto di otto lunghezze all'intervallo, il coach dei californiani Frank Vogel rompe gli indugi e mette in panchina Dwight Howard, schierando quintetti 'bassi' per tutta la ripresa. Il risultato immediato è un parziale di 20-2 che ribalta completamente la partita nel terzo quarto, chiudendolo sul 31-16 per poi vincere facilmente la partita e interrompere una striscia di tre sconfitte in fila. Nono ko consecutivo in casa per i Magic, che non vincono davanti al proprio pubblico dall'1 dicembre. Are inon può che essere LeBron, autore di 29 punti giocando esclusivamente da 'centro' nella ripresa. Ad accompagnarlo ci sono i 23 di ...