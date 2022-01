(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 gen. - (Adnkronos) - Terzo successo in fila per gliHawks (20-25), che superano in casa iHeat (29-17) per 110-108, avvicinandosi alla zona play-in, distante solo due partite. A trascinare la franchigia della Georgia, priva dell'azzurro Daniloout per un dolore al tendine d'Achille destro, ci pensano Trae Young e Kevin Huerter, a segno rispettivamente con 28 e 21 punti. Gli Heat, che rimontano da -18 fino al -2 grazie ai 21 punti di Bam Adebayo e ai 19 di Duncan Robinson, pagano le assenze di Kyle Lowry e Tyler Herro.

Advertising

Eurosport_IT : I Clippers battono i Sixers ?? Bucks vittoriosi contro i Bulls ?? Grizzlies sempre più in forma ?? Ecco i risultati d… - TV7Benevento : Basket: Nba, Atlanta sconfigge 110-108 Miami nonostante l'assenza di Gallinari... - TV7Benevento : Basket: Nba, James guida i Lakers alla vittoria a Orlando... - TV7Benevento : Basket: Nba, Curry salva Golden State con un canestro sulla sirena, Houston ko 105-103... - TV7Benevento : Basket: Nba, i risultati delle partite... -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba

Oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, ilcon la, il calcio a 5 con gli Europei, il rugby con la Challenge Cup, e gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, ...CLASSIFICHE E RISULTATIVittorie inoltre per Charlotte Hornets e Los Angeles Clippers , superiori rispettivamente a Oklahoma City Thunder per 121 - 98 e Philadelphia 76ers per 101 - 102 . Per ...Atlanta, 22 gen. - Terzo successo in fila per gli Atlanta Hawks (20-25), che superano in casa i Miami Heat (29-17) per 110-108, avvicinandosi alla zona play-in, ...Orlando, 22 gen. - I Los Angeles Lakers (23-23) si impongono in trasferta con il punteggio di 116-105 sugli Orlando Magic (8-39). Sotto di otto lunghezze all'in ...