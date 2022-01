Barletta: Michele Cilli, scomparso da una settimana. Cittadinanza chiamata a raccolta per le ricerche Ieri rinvenuti abiti (Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri, in zona, Fiumara, trovati in una busta abiti che si ritengono del 24enne o in qualche modo legati alla vicenda. Oggi e domani i cittadini di Barletta chiamati a raccolta per aiutare nelle ricerche, partendo da via Ungaretti 13. Sia oggi sia domani a partire dalle 9. L’appello è della famiglia di Michele Cilli, scomparso da una settimana. Le indagini portano a supporre, fra le ipotesi, un atto di malavita. L'articolo Barletta: Michele Cilli, scomparso da una settimana. Cittadinanza chiamata a raccolta per le ricerche <small class="subtitle">Ieri ... Leggi su noinotizie (Di sabato 22 gennaio 2022), in zona, Fiumara, trovati in una bustache si ritengono del 24enne o in qualche modo legati alla vicenda. Oggi e domani i cittadini dichiamati aper aiutare nelle, partendo da via Ungaretti 13. Sia oggi sia domani a partire dalle 9. L’appello è della famiglia dida una. Le indagini portano a supporre, fra le ipotesi, un atto di malavita. L'articoloda unaper le ...

