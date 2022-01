Baricco | il post | «Ho una leucemia | tra qualche giorno il trapianto» Come si cura  e l’importanza dei donatori

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’autore di «Oceano mare», «Novecento, «The Game» annuncia sui social la sua malattia e l’intervento che sta per affrontare: «I medici si sono ficcati in testa di guarirmi»

2 Con unsulle sue pagine social, lo scrittore Alessandrorivela di avere la laucemia e parla del suo imminente percorso di cure. Nelle sue parole c'è spazio anche per il Torino , la squadra per ...Così, con un seccosu Facebook, lo scrittore Alessandroannuncia di essere malato e di doversi sottoporre ad un trapianto di midollo . Parole che nessuno avrebbe voluto leggere, ...Alessandro Baricco è malato. Con un post sui sociale annuncia di avere la leucemia e di dover affrontare, nelle prossime ore ...“Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomon ...