Barcellona | rimandata la cessione di Dembele? La situazione

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dembélé deve risolvere il suo futuro con il. L’allenatore Xavi ha parlato dell’attaccante francese Il futuro di Ousmane Dembélé con ilnon è stato ancora definito. L’allenatore dei blaugrana Xavi ha parlato così dell’attaccante francese in scadenza di contratto. XAVI SU– «Ladi Ousmane Dembélé non è cambiata. Sta lavorando bene, è rilassato e calmo ma ha bisogno di decidere il suo futuro, sa come funziona». L'articolo proviene da Calcio News 24.