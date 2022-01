Barbara D’Urso | scollatura e lato b da urlo | mai vista così

Leggi su chenews

(Di sabato 22 gennaio 2022)ha postato una foto che non ha lasciato indifferenti i suoi tanti follower. La conduttrice mostra le gambe toniche ed allenate. Torniamo a parlare della conduttrice di Pomeriggio 5. La, oltre che in televisione, è molto presente sui social. Non fa mancare mai la sua presenza su Instagram, dove interagisce quotidianamente con i follower con post e video, tenendoli aggiornati sulla sua vita. Getty ImagesLa conduttrice televisiva è considerata una delle “regine di Mediaset”, dopo una lunga carriera. Ormai è un punto fermo per le reti, attirando intorno a se grande attenzione e curiosità da parte del pubblico che vuole sempre sapere novità in merito alla sua vita professionale e privata. Per quanto riguarda la sua vita professionale, da qualche settimana è tornata al timone del talk show del ...