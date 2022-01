Barbara D’Urso scatenata contro Alfonso Signorini, tentato il “furto” del Vippone (Di sabato 22 gennaio 2022) Barbara D’Urso e il retroscena inaspettato: un Vippone della casa potrebbe prendere parte ad un suo programma, ecco tutti i dettagli. Barbara D’Urso (screenshot Mediasetplay)Barbara D’Urso è alle prese con la preparazione del suo prossimo programma, “La Pupa e il Secchione”. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la conduttrice avesse richiesto la presenza di una delle Vippone della casa più spiata d’Italia.Signorini, però, è riuscito ad accaparrarsela prima, anche se, niente vieta che alla sua uscita dal GF Vip, la gieffina possa prendere parte all’altro reality. Barbara D’Urso colpisce ancora, la vuole fortemente Il logo de “La Pupa e il Secchione” (Fonte: Wikipedia)Dopo decine di rumor, ... Leggi su specialmag (Di sabato 22 gennaio 2022)e il retroscena inaspettato: undella casa potrebbe prendere parte ad un suo programma, ecco tutti i dettagli.(screenshot Mediasetplay)è alle prese con la preparazione del suo prossimo programma, “La Pupa e il Secchione”. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la conduttrice avesse richiesto la presenza di una delledella casa più spiata d’Italia., però, è riuscito ad accaparrarsela prima, anche se, niente vieta che alla sua uscita dal GF Vip, la gieffina possa prendere parte all’altro reality.colpisce ancora, la vuole fortemente Il logo de “La Pupa e il Secchione” (Fonte: Wikipedia)Dopo decine di rumor, ...

