Balotelli torna in Nazionale, sarà convocato (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mario Balotelli torna in Nazionale. L’attaccante, oggi all’Adana Demirspor, sarà convocato, secondo quanto dice Sky Sport, da Roberto Mancini per lo stage in programma a fine gennaio e si giocherà le ultime carte per convincerlo ad essere chiamato in vista dei playoff Mondiali. C’è stato un contatto nei giorni scorsi tra il giocatore e il Ct: SuperMario è pronto a riabbracciare l’azzurro a oltre 3 anni di distanza dall’ultima volta. Italia-Polonia del 7 settembre 2018 è, infatti, la precedente e ultima partita disputata dall’ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan tra le altre con la maglia della Nazionale. Il trasferimento in Turchia pare, dunque, aver dato i suoi frutti. In questa stagione Balotelli ha firmato per l’Adana Demirspor – squadra ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Marioin. L’attaccante, oggi all’Adana Demirspor,, secondo quanto dice Sky Sport, da Roberto Mancini per lo stage in programma a fine gennaio e si giocherà le ultime carte per convincerlo ad essere chiamato in vista dei playoff Mondiali. C’è stato un contatto nei giorni scorsi tra il giocatore e il Ct: SuperMario è pronto a riabbracciare l’azzurro a oltre 3 anni di distanza dall’ultima volta. Italia-Polonia del 7 settembre 2018 è, infatti, la precedente e ultima partita disputata dall’ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan tra le altre con la maglia della. Il trasferimento in Turchia pare, dunque, aver dato i suoi frutti. In questa stagioneha firmato per l’Adana Demirspor – squadra ...

Advertising

SkySport : Italia, Balotelli convocato per lo stage: torna in Nazionale dopo oltre 3 anni #SkySport #Italia #Nazionale… - sportmediaset : Sorpresa Mancini: #Balotelli torna in Nazionale. #SportMediaset - Eurosport_IT : Roberto Mancini è intenzionato a convocare Mario Balotelli ?????? #Italia | #Azzurri | #Balotelli - amerigormea : RT @fanpage: Mario #balotelli torna a vestire la maglia della Nazionale - Smallinghianesi : “Balotelli torna in Nazionale e all’Inter” -Furbizio Romano -