Balotelli torna in Nazionale: pronta la convocazione di Mancini, Super Mario punta i play-off (Di sabato 22 gennaio 2022) Mario Balotelli è pronto a tornare in Nazionale. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini convocherà Super Mario per lo stage di fine gennaio, dove l’attaccante si giocherà le sue chance di essere chiamato per i play-off decisivi per la partecipazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar. L’ultima partita di Balotelli in Nazionale risale a oltre tre anni fa: Italia-Polonia del 7 settembre 2018. Attualmente, l’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City gioca nell’Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella: nella sua esperienza in Turchia, Balotelli ha messo a segno finora 7 gol in campionato, conditi da 2 assist, e il club ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022)è pronto are in. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il commissario tecnico degli Azzurri Robertoconvocheràper lo stage di fine gennaio, dove l’attaccante si giocherà le sue chance di essere chiamato per i-off decisivi per la partecipazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar. L’ultima partita diinrisale a oltre tre anni fa: Italia-Polonia del 7 settembre 2018. Attualmente, l’ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City gioca nell’Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella: nella sua esperienza in Turchia,ha messo a segno finora 7 gol in campionato, conditi da 2 assist, e il club ...

