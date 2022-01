Balotelli torna in Nazionale: Mancini lo chiama per lo stage (Di sabato 22 gennaio 2022) Mario Balotelli si prepara a fare il suo ritorno in Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Mancini è intenzionato a convocare l’attaccante per lo stage della Nazionale che si dovrebbe tenere tra il 26 e il 27 gennaio, durante la sosta del campionato (che ripartirà il primo weekend di febbraio), e che vedrà L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 22 gennaio 2022) Mariosi prepara a fare il suo ritorno in. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Robertoè intenzionato a convocare l’attaccante per lodellache si dovrebbe tenere tra il 26 e il 27 gennaio, durante la sosta del campionato (che ripartirà il primo weekend di febbraio), e che vedrà L'articolo

