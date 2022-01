Balotelli ritrova la Nazionale: convocato da Mancini per lo stage azzurro (Di sabato 22 gennaio 2022) La notizia era nell'aria. Soprattutto a leggere gli appelli social dei tifosi. Mario torna in Nazionale. L'attaccante, oggi all'Adana Demirspor, sarà convocato, secondo quanto dice Sky Sport, da ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) La notizia era nell'aria. Soprattutto a leggere gli appelli social dei tifosi. Mario torna in. L'attaccante, oggi all'Adana Demirspor, sarà, secondo quanto dice Sky Sport, da ...

