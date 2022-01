Avellino, ecco il tuo samurai: Jacopo Murano sbarca in città (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Jacopo Murano è un nuovo giocatore dell’Avellino. Nel primo pomeriggio il “samurai” è giunto al Partenio-Lombardi. Primo allenamenti con il gruppo guidato agli ordini dal tecnico Piero Braglia. Prime parole di rito per il neo attaccante biancoverde: “Forza Avellino, forza lupi”. Murano si lega al club irpino con un contratto fino al giugno del 2024. Il classe ’91 conosce bene la Serie Cdove vanta oltre 100 presenze: 31 con il Trapani nella stagione 2017/2018 e 32 presenze con il Potenza nelle stagioni dal 2018 al 2020. Senza contare le 27 partite e le 4 reti in Lega Pro Seconda Divisionecon le maglie di Taranto, San Marino e Montichiari. Avellino, un mercato ad andamento lento: il punto sulle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè un nuovo giocatore dell’. Nel primo pomeriggio il “” è giunto al Partenio-Lombardi. Primo allenamenti con il gruppo guidato agli ordini dal tecnico Piero Braglia. Prime parole di rito per il neo attaccante biancoverde: “Forza, forza lupi”.si lega al club irpino con un contratto fino al giugno del 2024. Il classe ’91 conosce bene la Serie Cdove vanta oltre 100 presenze: 31 con il Trapani nella stagione 2017/2018 e 32 presenze con il Potenza nelle stagioni dal 2018 al 2020. Senza contare le 27 partite e le 4 reti in Lega Pro Seconda Divisionecon le maglie di Taranto, San Marino e Montichiari., un mercato ad andamento lento: il punto sulle ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, ecco il tuo samurai: Jacopo Murano sbarca in città ** - ilveggente_it : ??#SERIEC Dopo uno stop lungo un mese, ritorna in campo la terza serie italiana: ecco i pronostici del prossimo week… - ottopagine : Avellino, ecco le dieci regole da rispettare per tornare allo stadio #Avellino - ottopagine : Avellino, 100 alberi per i nuovi nati: ecco dove saranno piantati #Avellino - sportavellino : Del Fes Avellino, rescisso il contratto di Mavric: ecco il comunicato - -