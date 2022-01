Aus Open Junior | avanza Pedone | escono Ferrara e Gandolfi

Advertising

LiaCapizzi : Con l'espulsione di Djokovic si chiude una vicenda disonorevole. Ha sbagliato lui, tra irresponsabilità e superfici… - cannovazzi : RT @GeorgeSpalluto: L'incontro tra Mannarino e Karatsev (conclusosi alle 02.33) è il terzo match terminato più tardi nella storia degli Sla… - KortDergisi : VIDEO: Amanda Anisimova - Naomi Osaka, #AusOpen 2022 - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Fa e disfa Jannik che si rimontare 2 break di svantaggio ma alla fine chiude il primo set 6-4, togliendo a Daniel il pr… - GeorgeSpalluto : Fa e disfa Jannik che si rimontare 2 break di svantaggio ma alla fine chiude il primo set 6-4, togliendo a Daniel i… -

Ultime Notizie dalla rete : Aus Open

...turno doppio uomini COURT 3 Doppio Paolini (ITA) /Watson (GBR) - Kostyuk (UKR)/Yastremska (UKR) - 2° turno doppio donne O'Connell () (WC) - Cressy (USA) - Non prima delle ore 6:00 AUSTRALIAN...About TuxCare TuxCare is on a mission to makesource Linux enterprise grade by automating, simplifying, and enhancing enterprise Linux operations. Headquartered in Palo Alto, California, TuxCare ...Con Matteo Berrettini già approdato per la seconda volta negli ottavi di finale, nella prima mattina italiana di sabato torna in campo Jannik Sinner per il terzo turno degli Australian Open, primo Sla ...Prosegue dunque l’imbattibilità di Barty al servizio: da inizio stagione non ha ancora perso un turno di battuta…. Ancora una volta terzo turno fatale per Camila Giorgi agli Australian Open, primo Sla ...