Aurora Ramazzotti, un legame inossidabile: oggi sono 5 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Negli ultimi giorni sua madre è stata al centro del gossip. Ora, Aurora Ramazzotti festeggia un anniversario molto speciale. Un legame che dura da tempo. Gli ultimi giorni per Aurora Ramazzotti non sono stati facili. La separazione di sua madre, Michelle Hunziker, ha fatto parlare praticamente tutti. Il gossip si è acceso sul Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in maniera importante. Ma se da una parte si è assistito ad una separazione dall’altra esplode l’amore. Fonte GettyImagesCome i più attenti sapranno, la ragazza è legata sentimentalmente a Goffredo Cerza. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2017, tramite un’amicizia in comune. I due sono sempre stati molto legati. Lui, con la pandemia, è rientrato a ... Leggi su chenews (Di sabato 22 gennaio 2022) Negli ultimi giorni sua madre è stata al centro del gossip. Ora,festeggia unversario molto speciale. Unche dura da tempo. Gli ultimi giorni pernonstati facili. La separazione di sua madre, Michelle Hunziker, ha fatto parlare praticamente tutti. Il gossip si è acceso sul Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in maniera importante. Ma se da una parte si è assistito ad una separazione dall’altra esplode l’amore. Fonte GettyImagesCome i più attenti sapranno, la ragazza è legata sentimentalmente a Goffredo Cerza. I due siconosciuti e innamorati nel 2017, tramite un’amicizia in comune. I duesempre stati molto legati. Lui, con la pandemia, è rientrato a ...

