Atletica, Larissa Iapichino torna dopo 7 mesi e salta 6.59 metri: buon rientro per l’azzurra (Di sabato 22 gennaio 2022) Larissa Iapichino è tornata in gara a distanza di sette mesi dalla sua ultima apparizione in pedana. Lo scorso 26 giugno l’azzurra si infortunò alla caviglia destra in occasione dei Campionati Italiani Assoluti e dovette rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La figlia di Fiona May ha scelto l’ottava edizione del Meeting Internazionale di Ancona per rimettersi in gioco, riabbracciando quel PalaIndoor dove lo scorso 20 febbraio volò a 6.91 metri (eguagliando il record nazionale assoluto della mamma e timbrando il record del mondo under 20). La fiorentina, che ha iniziato un nuovo percorso affiancata da suo padre Gianni nelle vesti di allenatore, può ritenersi soddisfatta di questa prima uscita stagionale dopo una lunga assenza. La 19enne ha infatti ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)ta in gara a distanza di settedalla sua ultima apparizione in pedana. Lo scorso 26 giugnosi infortunò alla caviglia destra in occasione dei Campionati Italiani Assoluti e dovette rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La figlia di Fiona May ha scelto l’ottava edizione del Meeting Internazionale di Ancona per rimettersi in gioco, riabbracciando quel PalaIndoor dove lo scorso 20 febbraio volò a 6.91(eguagliando il record nazionale assoluto della mamma e timbrando il record del mondo under 20). La fiorentina, che ha iniziato un nuovo percorso affiancata da suo padre Gianni nelle vesti di allenatore, può ritenersi soddisfatta di questa prima uscita stagionaleuna lunga assenza. La 19enne ha infatti ...

