Atletica | Larissa Iapichino | 6 | 59 all' esordio stagionale

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Larissa

Buona la prima:Iapichino torna in gara dopo sette mesi e ad Ancona salta 6.59 in lungo. La pedana è la stessa che il 20 febbraio scorso gli regalò il 6.91 del record del mondo indoor junior e quello assoluto ...Ancona, 22 gennaio 2022 -Iapichino riparte dalla pedana di Ancona (dove stabilì il mondiale under 20 di salto in lungo con 6,91 ) per la sua prima gara stagionale..chiude il meeting di Ancona con 6,59, miglior misura di una serie di salti complessivamente buona, soprattutto pensando che l'atleta fiorentina delle Fiamme Gialle era al rientro in gara dopo ...Larissa Iapichino è tornata in gara a distanza di sette mesi dalla sua ultima apparizione in pedana. Lo scorso 26 giugno l'azzurra si infortunò alla caviglia destra in occasione dei Campionati Italian ...Larissa Iapichino è tornata in pista dopo il brutto infortunio che l'aveva tenuta ai box negli ultimi sei mesi, quasi sette.