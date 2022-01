Atletica, la stagione indoor entra nel vivo: Larissa Iapichino rientra oggi ad Ancona, tre azzurri in gara a Manchester (Di sabato 22 gennaio 2022) entra nel vivo la stagione indoor dell’Atletica italiana e c’è ovviamente grande curiosità per vedere all’opera alcuni componenti della squadra che ha fatto sognare, non solo per le cinque medaglie d’oro, ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sette mesi dopo l’infortunio che le è costato la partecipazione a Tokyo 2021, Larissa Iapichino torna in gara e lo fa ad Ancona dove un anno fa eguagliò mamma Fiona con 6.91 che le fruttò il record del mondo under 20. In gara oggi alle 16.30 nel lungo femminile anche Elisa Naldi, la ventenne Veronica Crida e Carol Zangobbo. Sempre oggi ad Ancona nei 60hs saranno in gara Linda Guizzetti, le promesse Giulia Guarriello, ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022)nelladell’italiana e c’è ovviamente grande curiosità per vedere all’opera alcuni componenti della squadra che ha fatto sognare, non solo per le cinque medaglie d’oro, ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sette mesi dopo l’infortunio che le è costato la partecipazione a Tokyo 2021,torna ine lo fa addove un anno fa eguagliò mamma Fiona con 6.91 che le fruttò il record del mondo under 20. Inalle 16.30 nel lungo femminile anche Elisa Naldi, la ventenne Veronica Crida e Carol Zangobbo. Sempreadnei 60hs saranno inLinda Guizzetti, le promesse Giulia Guarriello, ...

