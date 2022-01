Atalanta, con la Lazio si gioca ma quante assenze: ecco la probabile formazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Lazio-Atalanta, a meno di clamorosi colpi di scena, si giocherà regolarmente. L’anticipo delle 20.45 della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 non è a rischio visto che l’ultimo giro di tamponi della squadra orobica ha dato esito negativo per tutti i superstiti del gruppo squadra. I bergamaschi dunque sono in partenza per Roma dove atterreranno con un volo charter. Gasperini dovrà inventarsi la formazione perché le assenze sono molteplici: oltre a Gosens e Zapata, infortunati, saranno indisponibili Murie, Koopmeiners, Pasalic, Ilicic, Malinovskyi, Hateboer, De Roon. In campo dunque Gasperini manderà Musso in porta, difesa con Toloi, Palomino, Demiral , sulle fasce Pezzella e Maehle mentre a centrocampo ci saranno Pessina e Freuler. In attacco tridente inedito con Zappacosta, Miranchuk e ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022), a meno di clamorosi colpi di scena, si giocherà regolarmente. L’anticipo delle 20.45 della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 non è a rischio visto che l’ultimo giro di tamponi della squadra orobica ha dato esito negativo per tutti i superstiti del gruppo squadra. I bergamaschi dunque sono in partenza per Roma dove atterreranno con un volo charter. Gasperini dovrà inventarsi laperché lesono molteplici: oltre a Gosens e Zapata, infortunati, saranno indisponibili Murie, Koopmeiners, Pasalic, Ilicic, Malinovskyi, Hateboer, De Roon. In campo dunque Gasperini manderà Musso in porta, difesa con Toloi, Palomino, Demiral , sulle fasce Pezzella e Maehle mentre a centrocampo ci saranno Pessina e Freuler. In attacco tridente inedito con Zappacosta, Miranchuk e ...

