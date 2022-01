Assessora posta su Fb una foto di Hitler che telefona a "Mario", il sindaco di centrodestra le revoca le deleghe (Di sabato 22 gennaio 2022) Sospensione dalla Lega e revoca delle deleghe da assessore al Comune di Orvieto per Angela Maria Sartini, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Hitler che dice al telefono "ciao Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Sospensione dalla Lega edelleda assessore al Comune di Orvieto per Angela Maria Sartini, che ha pubblicato sul suo profilo Facebook unadiche dice al telefono "ciao...

