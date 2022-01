ASCOLTI TV 21 GENNAIO 2022: LA FINALE DI THE VOICE SENIOR (19,5%), GFVIP (20,6%), IL FILM DI ITALIA1 (7,5%), QUARTO GRADO (5,7%), VID (18%), P5 (14,6%), GEO (13,1%). FORUM OLTRE IL 21% (Di sabato 22 gennaio 2022) ASCOLTI TV 21 GENNAIO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3653 34.12PT – 8318 33.91 M E D I A S E T24 – 3902 36.45PT – 9031 36.81 Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1116 19.38UnoMattina – 1041 17.07Storie Italiane – 1093 18.19Tg1 Anno Giudiziario – 679 8.75È Sempre Mezzogiorno – 1791 14.05Tg1 – 3548 23.35Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1772 11.20Oggi è un Altro Giorno – 1784 13.34Paradiso delle Signore – 2168 17.75Tg1 + Tg1 € – 1623 13.60 + 1772 14.90Pres. Vita in Diretta – 2246 17.59Vita in Diretta – 2617 17.97L’Eredità – 3621 20.65L’Eredità – 5144 24.85Tg1 – 5644 24.56Soliti Ignoti – 5286 21.35The VOICE SENIOR – 3882 19.51 1704 14.44 301 12.55 2932 27.34Tv7 – 650 8.34 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1160 19.85Mattino 5 News – 1099 18.05Mattino 5 News – 992 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 gennaio 2022)TV 21· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3653 34.12PT – 8318 33.91 M E D I A S E T24 – 3902 36.45PT – 9031 36.81 Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1116 19.38UnoMattina – 1041 17.07Storie Italiane – 1093 18.19Tg1 Anno Giudiziario – 679 8.75È Sempre Mezzogiorno – 1791 14.05Tg1 – 3548 23.35Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1772 11.20Oggi è un Altro Giorno – 1784 13.34Paradiso delle Signore – 2168 17.75Tg1 + Tg1 € – 1623 13.60 + 1772 14.90Pres. Vita in Diretta – 2246 17.59Vita in Diretta – 2617 17.97L’Eredità – 3621 20.65L’Eredità – 5144 24.85Tg1 – 5644 24.56Soliti Ignoti – 5286 21.35The– 3882 19.51 1704 14.44 301 12.55 2932 27.34Tv7 – 650 8.34 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1160 19.85Mattino 5 News – 1099 18.05Mattino 5 News – 992 ...

