Arrestato l’uomo che ha ferito 2 poliziotti

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 22 gennaio 2022) E’ statoche questa mattina a Taranto in viale Magna Grecia ha sparato edue. La cattura delè avvenuta subito dopo il conflitto a fuoco verificatosi intorno alle 11.30 in una zona di grande transito vicino a locali pubblici molto frequentati. Non si conosce ancora l’identità delche gli agenti avevano fermato in strada per un controllo perché ricercato. L’arresto è stato possibile anche perché la zona in pochi minuti dall’allarme è stata assediata da diversi equipaggi di Polizia e Carabinieri. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.