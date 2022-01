Arnold Schwarzenegger, brutto incidente d'auto per l'attore (FOTO) (Di sabato 22 gennaio 2022) L'attore Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente d'auto in quel di Los Angeles: la star sta bene, ma ci sono stati dei feriti. Arnold Schwarzenegger se l'è vista brutta nelle ultime ore, quando è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico per le strade di Los Angeles. L'attore ne è uscito indenne, ma è stato rilevato almeno un ferito. A riportarlo è TMZ, che allega anche delle FOTO dal luogo dell'incidente, che a prima vista si scambierebbe davvero per il set di un film. Stando a quanto si legge sul sito, un cambio di direzione troppo affrettato da parte dell'attore di Terminator, che ha girato a sinistra nonostante il semaforo fosse ancora ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 gennaio 2022) L'è rimasto coinvolto in und'in quel di Los Angeles: la star sta bene, ma ci sono stati dei feriti.se l'è vista brutta nelle ultime ore, quando è rimasto coinvolto in unmobilistico per le strade di Los Angeles. L'ne è uscito indenne, ma è stato rilevato almeno un ferito. A riportarlo è TMZ, che allega anche delledal luogo dell', che a prima vista si scambierebbe davvero per il set di un film. Stando a quanto si legge sul sito, un cambio di direzione troppo affrettato da parte dell'di Terminator, che ha girato a sinistra nonostante il semaforo fosse ancora ...

