Armetta Avvocati Palermo | “No a giustizia basata solo su celerità a discapito diritti”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “L’anno che si è appena concluso è stato caratterizzato, come il precedente, da scelte orientate da una pandemia che ha sconvolto la vita, i piani, le previsioni di tutti noi. Il nostro ruolo di operatori del diritto ci impone di riflettere sulle ulteriori problematiche che sono degradate sullo sfondo ed apparse meno importanti di quanto siano nella realtà. L’avvocatura si è battuta per trovare soluzioni, invocando il dovuto intervento di un Ministero che, piuttosto che comprendere cosa stesse accadendo, è parso preoccupato solamente della possibilità che fosse messa in discussione l’ubicazione di un museo che nessuno intendeva contestare, e non certo del dramma di migliaia diche ritenevano di meritare un intervento giustamente risolutivo”. E’ la denuncia del Presidente dell’Ordine deglidi, ...

E' la denuncia del Presidente dell'Ordine deglidi Palermo, Antonello, intervenuto nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Prima di iniziare il suo discorso, il ...chiude il suo intervento ricordando come l'obiettivo di accelerazione dei processi 'non debba, però, compromettere la sfera dei diritti soggettivi'. "L'Avvocatura non può accettare, in ...(Adnkronos) – “L’anno che si è appena concluso è stato caratterizzato, come il precedente, da scelte orientate da una pandemia che ha sconvolto la vita, i piani, le previsioni di tutti noi. Il nostro ...(Adnkronos) – “Ed oggi, cosa altrettanto grave, scaduti i termini per l’indicazione della sede prescelta, il Governo nemmeno si è accorto di non aver posto alcun principio di incompatibilità territori ...