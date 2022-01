Aria di primavera con il body very peri di Jennifer Lopez, colore pantone 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) La cantante, in uno scatto social, ha sfoggiato un look perfetto per essere replicato nella bella stagione in arrivo: jeans scuri a vita alta, abbinati al capo elasticizzato che illumina tutto l'outfit. Uno stile casual e glamour assolutamente da imitare. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 22 gennaio 2022) La cantante, in uno scatto social, ha sfoggiato un look perfetto per essere replicato nella bella stagione in arrivo: jeans scuri a vita alta, abbinati al capo elasticizzato che illumina tutto l'outfit. Uno stile casual e glamour assolutamente da imitare. L'articolo proviene da DireDonna.

