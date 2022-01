Approvato il decreto legge sulle misure anti-rincari, per le bollette di luce e gas (Di sabato 22 gennaio 2022) È stato Approvato dal Consiglio dei ministri, convocato dal premier Draghi a Palazzo Chigi, il decreto legge sulle misure anti-rincari per le bollette di luce e gas e sui sostegni (1,6 miliardi senza scostamento di bilancio) ai comparti più colpiti dalle ultime norme anti-Covid: 1,2 miliardi di euro sono stati stanziati per annullare, nel primo trimestre dell’anno, gli oneri di sistema alle utenze con oltre 16,5 kW (anche in media ed alta tensione) e per usi di illuminazione pubblica; l’intervento è stato finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Per quanto riguarda i sostegni, il quadro principale delle misure prevede fondi per imprese e ristori per il turismo: sono interessate le attività più colpite, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) È statodal Consiglio dei ministri, convocato dal premier Draghi a Palazzo Chigi, ilper ledie gas e sui sostegni (1,6 miliardi senza scostamento di bilancio) ai comparti più colpiti dalle ultime norme-Covid: 1,2 miliardi di euro sono stati stanziati per annullare, nel primo trimestre dell’anno, gli oneri di sistema alle utenze con oltre 16,5 kW (anche in media ed alta tensione) e per usi di illuminazione pubblica; l’intervento è stato finanziato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2. Per quanto riguarda i sostegni, il quadro principale delle misure prevede fondi per imprese e ristori per il turismo: sono interessate le attività più colpite, ...

