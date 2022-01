Apertura dell'anno giudiziario tra problemi di sempre e critiche alla riforma Cartabia (Di sabato 22 gennaio 2022) La ministra della Giustizia: viviamo una fase difficile ma ricca di opportunità, davanti a noi una grande occasione di rinnovamento Leggi su tg.la7 (Di sabato 22 gennaio 2022) La ministraa Giustizia: viviamo una fase difficile ma ricca di opportunità, davanti a noi una grande occasione di rinnovamento

Advertising

_D_a_s__ : RT @il_piccolo: Doppio allarme del procuratore generale Grohmann all’apertura dell’anno giudiziario: «In aumento disagio giovanile e infort… - il_piccolo : Doppio allarme del procuratore generale Grohmann all’apertura dell’anno giudiziario: «In aumento disagio giovanile… - MenettoF : Quintonil celebra il decimo anniversario! Ricordo il bellissimo periodo dell’apertura @rest_Quintonil https://… - twalso : Come per magia oggi il #covid sparisce dall’apertura dei #tg per far spazio alla corsa per il #Quirinale. Da questo… - MichelaRoi : RT @dariodivico: apertura di -