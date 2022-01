Aosta, pulmino di turisti in un torrente. Morto l'autista, salvi i tre passeggeri (Di sabato 22 gennaio 2022) Un pulmino di turisti da nove posti questo pomeriggio verso le 18.30 è caduto nel torrente Evancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc . Sul posto sono intervenuti i soccorritori per ... Leggi su quotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Undida nove posti questo pomeriggio verso le 18.30 è caduto nelEvancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc . Sul posto sono intervenuti i soccorritori per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pulmino cade in un torrente in Val d'Aosta, muore l'autista. In salvo i tre passeggeri, portati in pronto soccorso… - ElioLannutti : Aosta, pulmino con turisti precipita in un torrente: morto l'autista - franconemarisa : Incidente ad Aosta, pulmino finisce in torrente: morto l’autista - telodogratis : Aosta, pulmino di turisti in un torrente: morto l’autista - SecchiElias : #RT @notiziae: Valle d'Aosta, pulmino di turisti precipita in un fiume: soccorsi in azione Unica vittima l'autista… -